России располагает самым мощным неядерным оружием в мире — "Папой всех бомб"

Через несколько лет после знаменитой речи, которую президент РФ Владимир Путин произнес на Мюнхенской конференции безопасности, в России была испытана новая вакуумная авиабомба, которая превзошла аналог, состоящий на вооружении США. После успешных испытаний на Западе заявили, что Россия "восстановила свои позиции в технологическом отношении", сообщает iReactor.

По убойной мощи объемно-детонирующая авиационная бомба (ОДАБ) уступает только ядерной бомбе и баллистической ракете. Одна из российских вакуумных бомб получила неофициальное прозвище "Папа всех бомб", что отсылает к американскому аналогу GBU-43/B, которую Пентагон испытал в 2003 году и назвал "Мама всех бомб". До появления российской бомбы американская считалась самым мощным неядерным боеприпасом в мире.

Новейшая ОДАБ стала ответом на планы США разместить системы противоракетной обороны в Европе. Известно, что российская бомба превосходит американскую по площади поражения в два раза. Заряд, находящийся в ОДАБ, больше мощности тротила в 6,2 раза. Боеприпас не просто взрывается, а распыляет облако горючего вещества, которое поджигается, затем образуется огненный шар с температурой более двух тысяч градусов в эпицентре. Другие данные об этом смертоносном оружии засекречены.

Может ли Россия применить ОДАБ в спецоперации на Украине — большой вопрос.