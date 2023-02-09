INews: британский министр отреагировал на просьбу Киева фразой "нет грёбаных самолётов"

Один из членов британского кабмина, пожелавший сохранить анонимность, усомнился в возможности Лондона передать боевые самолёты Вооружённым силам Украины (ВСУ), сообщает INews.

По информации газеты, премьер-министр Великобритании Риши Сунак потребовал от Министерства обороны страны оценить, сколько истребителей Лондон мог бы предоставить Киеву. Отмечается, что украинский президент Владимир Зеленский неоднократно просил снабдить ВСУ самолётами.

"Нет грёбаных самолётов, которые мы могли бы поставить Украине!" — подчеркнул британский министр.

Как поясняет издание, даже если Запад найдёт истребители для Киева, они всё равно не смогут повлиять на ход конфликта.

Ранее экс-командующий Вооружёнными силами Британии Ричард Бэрронс призвал не предоставлять самолёты НАТО Украине во избежание обострения эскалации.