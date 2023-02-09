Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) оставляют мины-ловушки в брошенной технике и на старых позициях при отступлении из района Кременной. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, на Кременском направлении появилось большое количество противопехотных и противотанковых минных загражданий.
"Идёт установка не только штатных боеприпасов, но и самодельных взрывных устройств", — пояснил офицер в беседе с РИА Новости.
Он также добавил, что разведчики зафиксировали случаи минирования тел погибших солдат ВСУ.
Кроме того, Марочко подчеркнул: в районе Кременной Луганской Народной Республики продолжается наступление российских подразделений.
Ранее врио руководителя ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что армия Украины готовится к контратаке у населённых пунктов Сватово, Кременная, Лисичанск, Рубежное и Троицк.
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