Марочко: ВСУ минируют позиции и технику при отступлении из района Кременной

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) оставляют мины-ловушки в брошенной технике и на старых позициях при отступлении из района Кременной. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, на Кременском направлении появилось большое количество противопехотных и противотанковых минных загражданий.

"Идёт установка не только штатных боеприпасов, но и самодельных взрывных устройств", — пояснил офицер в беседе с РИА Новости.

Он также добавил, что разведчики зафиксировали случаи минирования тел погибших солдат ВСУ.

Кроме того, Марочко подчеркнул: в районе Кременной Луганской Народной Республики продолжается наступление российских подразделений.

Ранее врио руководителя ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что армия Украины готовится к контратаке у населённых пунктов Сватово, Кременная, Лисичанск, Рубежное и Троицк.