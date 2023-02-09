Журналисты со ссылкой на военных экспертов заявили, что у Штатов может быть недостаточно средств ПРО для полной защиты от северокорейских баллистических ракет.
В Politico проанализировали фотографии с парада и заметили колонну из 10-12 передвижных МБР "Хвасон-17". Предположительно, на такое оружие можно установить четыре боеголовки. В этом случае Вашингтон не способен сбить все ракеты, отметили в издании.
"У США есть только 44 перехватчика", — напомнили в СМИ.
Ранее председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рён Хэ объявил, что Пхеньян положил конец ядерному шантажу со стороны американских властей.
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