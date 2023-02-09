Politico: США может не хватить средств ПРО для перехвата баллистических ракет КНДР

Журналисты со ссылкой на военных экспертов заявили, что у Штатов может быть недостаточно средств ПРО для полной защиты от северокорейских баллистических ракет.

В Politico проанализировали фотографии с парада и заметили колонну из 10-12 передвижных МБР "Хвасон-17". Предположительно, на такое оружие можно установить четыре боеголовки. В этом случае Вашингтон не способен сбить все ракеты, отметили в издании.

"У США есть только 44 перехватчика", — напомнили в СМИ.

Ранее председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рён Хэ объявил, что Пхеньян положил конец ядерному шантажу со стороны американских властей.