Ищенко заявил о вероятности второй спецоперации ВС РФ после раздела Украины

Политолог и публицист Ростислав Ищенко считает, что вероятность раздела Украины на несколько государств маловероятна. Он назвал наихудший сценарий, который может ждать после окончания специальной военной операции.

"В самом худшем случае может появиться одна небольшая Украина. Потому что что-то заберёт Россия, что-то заберёт Польша, что-то заберёт Румыния, что-то заберёт Венгрия", — рассказал аналитик изданию "Военное дело".

По мнению Ищенко, если оставшаяся небольшая Украина будет польским протекторатом, а не российским, то надо готовиться ко второй военной спецоперации.