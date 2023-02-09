Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил Омский завод транспортного машиностроения и рассказал, как Россия намерена реагировать на накачивание ВСУ западным оружием.
Бывший президент России начал свою речь с упоминания о том, что противник вчера за границей "клянчил самолёты, ракеты, танки".
"Что мы должны делать в ответ? Естественно для нас в этом случае увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки. Речь идёт о производстве и модернизации тысяч танков", — сказал российский политик.
Ранее Владимир Зеленский заявил о согласовании поставок дальнобойного британского оружия на Украину.
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