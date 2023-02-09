Страны Запада готовятся к нападению ВСУ на Крым. Такое заявление сделал бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович.
Он отметил, что политики сняли негласный запрет на заявления про полуостров и разрешили наносить удары по нему.
"Я знаю, как работает политика заявлений. Если заговорили о том, что можно Крым брать и бить, это означает, что готовы к любому сценарию", — сообщил он в интервью Марку Фейгину*.
Ранее генерал Андрей Гурулёв призвал уничтожить президента Украины Владимира Зеленского.
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