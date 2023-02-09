Заместитель руководителя МИД России Александр Грушко заявил, что Швеция и Финляндия становятся "прифронтовыми странами".
По мнению чиновника, государства утрачивают суверенитет в сфере военного строительства. Как отметил замглавы внешнеполитического ведомства, этими вопросами займутся американские власти и альянс НАТО.
"В качестве реакции на кардинальные изменения на севере Европы одним из наших ответов станет создание карельского корпуса", — сказал Грушко на мероприятии дискуссионного клуба "Валдай".
Ранее сообщалось, что Швеция внесла поправки в конституцию для вступления в военно-политический блок.
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