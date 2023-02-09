Бывший польский президент Квасьневский: Украина недостаточно сильна для победы над Россией

Экс-лидер Польши Александр Квасьневский оценил шансы Киева победить в вооружённом столкновении с Москвой.

"Украина недостаточно сильна", — отметил политик во время брифинга с журналистами.

При этом, по мнению бывшего президента республики, России тоже не хватит мощи для победы. Также Квасьневский подчеркнул, что конфликт не закончится в ближайшие несколько месяцев.

Ранее экс-глава Польши предупредил, что мир оказался на пороге Третьей мировой войны. Вместе с этим Квасьневский указал на обстановку "небезопасного хаоса".