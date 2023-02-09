Экс-лидер Польши Александр Квасьневский оценил шансы Киева победить в вооружённом столкновении с Москвой.
"Украина недостаточно сильна", — отметил политик во время брифинга с журналистами.
При этом, по мнению бывшего президента республики, России тоже не хватит мощи для победы. Также Квасьневский подчеркнул, что конфликт не закончится в ближайшие несколько месяцев.
Ранее экс-глава Польши предупредил, что мир оказался на пороге Третьей мировой войны. Вместе с этим Квасьневский указал на обстановку "небезопасного хаоса".
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