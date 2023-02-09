Западные журналисты заявили, что никто из лидеров Европы пока не объявил о планах отправить Киеву самолёты.
"Никто не обязался предоставить истребители", — написали в Bloomberg со ссылкой на чиновника в Европейском союзе.
Однако, как напомнили в издании, представители Запада подчеркнули, что они собираются оказывать Киеву большую военную поддержку.
Ранее нидерландский премьер-министр Марк Рютте назвал поставки вооружения на Украину "чувствительным вопросом". По мнению политика, Евросоюз должен обсуждать передачу самолётов ВСУ в закрытом формате.
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