Bloomberg: европейские лидеры пока не решились отправлять Украине истребители

Западные журналисты заявили, что никто из лидеров Европы пока не объявил о планах отправить Киеву самолёты.

"Никто не обязался предоставить истребители", — написали в Bloomberg со ссылкой на чиновника в Европейском союзе.

Однако, как напомнили в издании, представители Запада подчеркнули, что они собираются оказывать Киеву большую военную поддержку.

Ранее нидерландский премьер-министр Марк Рютте назвал поставки вооружения на Украину "чувствительным вопросом". По мнению политика, Евросоюз должен обсуждать передачу самолётов ВСУ в закрытом формате.