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Военный эксперт: применение ядерного оружия никаких выгод России не даст

Силовые структуры

Военный эксперт, капитан третьего ранга Максим Климов в разговоре с Pravda.Ru оценил вероятность и целесообразность применения ядерного оружия в рамках украинского конфликта.

Военный эксперт: применение ядерного оружия никаких выгод России не даст

Эксперт подчеркнул, что противники России, с одной стороны, имеют чёткий военный вектор на эскалацию, а с другой, пытаются не допустить перехода противостояния в ядерную стадию. При этом, например, американская сторона с очень большим бы удовольствием восприняла, например, применение российской стороной ядерного оружия на Украине, уверен Климов.

"Я подчеркну, никаких военных выгод использование ядерного оружия нам не даёт. Этот вид оружия обладает весьма ограниченной эффективностью для поражения чисто военных целей. То есть да, им можно ударить, например, по мосту, но, простите, по мосту можно ударить и конвенциальными средствами. Нам сказки некоторые рассказывают, что это конструкция, которую только ядерным взрывом сносится. На самом деле ядерное оружие не даёт нам ничего, кроме очень серьезных политических последствий, крайне негативных", — сказал Климов.

Военный добавил, что несмотря на то, что американская сторона воздерживается от острых заявлений, они реально готовятся к такому сценарию, отрабатывая нанесение обезоруживающего ядерного удара.

Климов отметил, что России тоже следует чётко поставить вопрос возобновления ядерных испытаний, обеспечение боевой устойчивости триады, потому что у российской стороны здесь есть масса вопросов. У нас в полном объеме опасность этого фактора не учитывается, добавил капитан.

"А к этому нужно быть просто готовыми. Есть комплекс мероприятий, которые это могут предотвратить", — заключил Климов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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