Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал о "лишении" России господства в Чёрном море

После поражения Черноморского флота Россия утратила господство в Чёрном море. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Заявление он сделал на совместной пресс-конференции министров обороны Украины и Литвы. Резников рассказал журналистам, как украинские моряки обороняли одессу и почти полностью уничтожили российский флот, лишив тем самым страну господства в акватории Чёрного моря.

По мнению Резникова, российские корабли "боятся даже подойти к Одессе". При этом, по суше добраться до города у России шансов тоже нет, так как нужна поддержка флота.

Присутствовавший здесь же министр обороны Литвы порадовался успехам Украины и пожелал ей "победить Россию".

Ранее стало известно, что в Конгресс США внесли резолюцию с требованием прекратить помощь Украине.