После поражения Черноморского флота Россия утратила господство в Чёрном море. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.
Заявление он сделал на совместной пресс-конференции министров обороны Украины и Литвы. Резников рассказал журналистам, как украинские моряки обороняли одессу и почти полностью уничтожили российский флот, лишив тем самым страну господства в акватории Чёрного моря.
По мнению Резникова, российские корабли "боятся даже подойти к Одессе". При этом, по суше добраться до города у России шансов тоже нет, так как нужна поддержка флота.
Присутствовавший здесь же министр обороны Литвы порадовался успехам Украины и пожелал ей "победить Россию".
Ранее стало известно, что в Конгресс США внесли резолюцию с требованием прекратить помощь Украине.
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