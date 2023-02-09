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Der Spiegel: разведслужбе Украины известно о военно-техническом состоянии Вооруженных сил Германии

Силовые структуры

Германия отдала Украине все имевшиеся у неё ракеты. Об этом в интервью газете Der Spiegel заявил Владимир Зеленский. По его словам, украинской разведке известно абсолютно всё о состоянии Вооружённых сил Германии. Он признался, что уже имел разговор о состоянии германской армии с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Der Spiegel: разведслужбе Украины известно о военно-техническом состоянии Вооруженных сил Германии

"Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть. И я не знаю, как, но ему действительно удалось ускорить процесс их производства", — сказал он в интервью журналу Der Spiegel.

Зеленский также поблагодарил своего германского коллегу за оказанную Украине помощь.

Ранее сообщалось, что в Конгресс США внесли резолюцию с требованием прекратить помощь Украине.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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