Der Spiegel: разведслужбе Украины известно о военно-техническом состоянии Вооруженных сил Германии

Германия отдала Украине все имевшиеся у неё ракеты. Об этом в интервью газете Der Spiegel заявил Владимир Зеленский. По его словам, украинской разведке известно абсолютно всё о состоянии Вооружённых сил Германии. Он признался, что уже имел разговор о состоянии германской армии с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть. И я не знаю, как, но ему действительно удалось ускорить процесс их производства", — сказал он в интервью журналу Der Spiegel.

Зеленский также поблагодарил своего германского коллегу за оказанную Украине помощь.

Ранее сообщалось, что в Конгресс США внесли резолюцию с требованием прекратить помощь Украине.