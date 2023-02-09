Группа из 30-40 дронов камикадзе "Герань-2 Шахид" летит со стороны Азовского моря в сторону центральной Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.
Информацию подтвердил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Он призвал жителей города срочно бежать в укрытия.
Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ атаковали Брянскую область, система ПВО сбила все дроны.
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Байден подтвердил, что помощь Украине является бессрочным обязательством.