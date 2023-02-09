Власти Днепропетровска сообщают о подлёте дронов-камикадзе "Shahed" со стороны Запорожья

Группа из 30-40 дронов камикадзе "Герань-2 Шахид" летит со стороны Азовского моря в сторону центральной Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.

Информацию подтвердил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Он призвал жителей города срочно бежать в укрытия.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ атаковали Брянскую область, система ПВО сбила все дроны.