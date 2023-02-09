Глава Минобороны Украины Алексей Резников считает, что масштабное наступление российской армии в ходе военной спецоперации начнётся на юго-восточном направлении. По его словам, именно в этом регионе войска ВС РФ способны пополнять свои резервы и стягивать дополнительные силы.
"Там ситуация более напряжённая. Имеется в виду от Запорожья до Донецкой области", — заявил Резников на брифинге.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что следующие месяцы в ходе украинского конфликта станут решающими.
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