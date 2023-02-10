В морском порту города Николаева власти Украины разместили мобильные крематории из Германии. Об этом рассказал активист пророссийского подполья города в беседе с РИА Новости.
По его словам, немецкие крематории, в которых сжигают тела убитых боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ), размещены с специализированном порту у Ника-Тера.
Собеседник издания добавил, что неприятный запах, который ощущают местные жители, идёт именно оттуда.
Ранее подпольщик сообщил об изнасиловании польскими наёмниками несовершеннолетней в Николаевской области.
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