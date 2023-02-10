Подпольщик: в порту Николаева установили мобильные крематории из Германии

В морском порту города Николаева власти Украины разместили мобильные крематории из Германии. Об этом рассказал активист пророссийского подполья города в беседе с РИА Новости.

По его словам, немецкие крематории, в которых сжигают тела убитых боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ), размещены с специализированном порту у Ника-Тера.

Собеседник издания добавил, что неприятный запах, который ощущают местные жители, идёт именно оттуда.

Ранее подпольщик сообщил об изнасиловании польскими наёмниками несовершеннолетней в Николаевской области.