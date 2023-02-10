Страна.ua: в Одесской и Полтавской областях Украины прогремели взрывы

В Одесской и Полтавской областях Украины после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы.

Как сообщает украинское издание Страна.ua, администрация Одесской области предупредила о двух новых ракетах, которые направлены в сторону региона. Отмечается, что мирных жителей попросили спуститься в укрытия.

По предварительной информации, в Одесской и Полтавской областях работают украинские средства противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы зафиксировали в Днепропетровской и Харьковской областях, а также на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. В военной администрации Кривого Рога заявили о подлёте к городу семи ракет.