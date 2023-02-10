В Кривом Роге слышны взрывы, энергетики приступили к превентивным отключениям электроэнергии в ряде районов, следует из заявления главы военной администрации Александра Вилкула.
Он также сообщил о мощной атаке на Днепропетровскую область с применением дронов-камикадзе и ракет. По его словам, прилётов в Кривом Роге не зафиксировано, однако в Криворожском районе пострадал объект энергетической инфраструктуры.
Чуть позже Вилкул отметил в своих соцсетях, что пуски ракет продолжаются. Чиновник призвал мирных жителей спуститься в укрытия.
"Кривой Рог. Все остаёмся в укрытиях. Ещё семь ракет к нам на подлёте", — подчеркнул руководитель военной администрации.
Ранее практически во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. В ночь на 10 февраля был нанесён массированный удар по критической инфраструктуре страны. Взрывы прогремели в Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Полтавской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
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