Алексей Арестович считает, что ракетные удары ВС РФ благотворно действуют на состояние украинского общества.
Украинский военный аналитик подметил, что при атаках ВС РФ страна объединяется.
В такие дни, по мнению экс-помощника офиса Владимира Зеленского, украинцы считают прилëты, радуются работе ПВО и сочувствуют погибшим и раненым. Все споры и разногласия при этом забываются.
В связи с этим Арестович сделал необычное предложение.
"Может, выделить отдельный пустой полигон и туда садить ракетами — раз в две-три недели и после победы?" — задался вопросом аналитик.
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