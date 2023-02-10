Арестович предложил продолжить ракетные удары после победы над Россией

Алексей Арестович считает, что ракетные удары ВС РФ благотворно действуют на состояние украинского общества.

Украинский военный аналитик подметил, что при атаках ВС РФ страна объединяется.

В такие дни, по мнению экс-помощника офиса Владимира Зеленского, украинцы считают прилëты, радуются работе ПВО и сочувствуют погибшим и раненым. Все споры и разногласия при этом забываются.

В связи с этим Арестович сделал необычное предложение.

"Может, выделить отдельный пустой полигон и туда садить ракетами — раз в две-три недели и после победы?" — задался вопросом аналитик.