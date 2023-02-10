Официальные представители Минобороны Молдавии заявили, что воздушные границы республики нарушила ракета, которую военные отправили в сторону Украины.
"Структуры обнаружили ракету в 10:18", — написали на официальном сайте ведомства.
Известно, что в переводе на московское речь идёт о 11:18.
По информации министерства, ракета пересекла пространство над городами Мокра и Косэуць.
Представитель МИД Молдавии Даниел Водэ на пресс-конференции с журналистами сообщил, что на фоне возможного инцидента в ведомство вызван российский посол Олег Васнецов.
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