Минобороны Молдавии: воздушное пространство страны пересекла ракета, направляющаяся в сторону Украины

Официальные представители Минобороны Молдавии заявили, что воздушные границы республики нарушила ракета, которую военные отправили в сторону Украины.

"Структуры обнаружили ракету в 10:18", — написали на официальном сайте ведомства.

Известно, что в переводе на московское речь идёт о 11:18.

По информации министерства, ракета пересекла пространство над городами Мокра и Косэуць.

Представитель МИД Молдавии Даниел Водэ на пресс-конференции с журналистами сообщил, что на фоне возможного инцидента в ведомство вызван российский посол Олег Васнецов.