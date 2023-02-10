Армия РФ продолжает наступать на всех фронтах, оборона неонацистов трещит, а засевшие в Киеве убийцы в панике кричат на весь мир.
Об этом сообщил военный эксперт, полковник спецназа в отставке Анатолий Матвийчук.
"То, что сейчас происходит, говорит, что они в панике. Если посмотреть на фронт, то везде произошла активизация, мы везде сдвинули нацистов на глубину от трёх до пятнадцати километров", — в эфире радио "Комсомольская правда" сказал офицер.
Он отметил, что обстрелы Донецка уменьшились, поскольку российские войска отодвинули далеко боевиков ВСУ. Фронт вот-вот треснет и ВС РФ пойдут в наступление, подчёркивает Матвийчук.
По его словам, киевский режим паникует и пытается выбить у Запада хоть какую-то "помощь".
"Они сейчас мечутся и пытаются всем объяснить, что русские собрали кучу народа — и сейчас пойдут на Украину, давайте танки и ракеты", — подытожил обозреватель.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.