Полковник спецназа Матвейчук: "Боевики ВСУ в панике, фронт трещит"

Армия РФ продолжает наступать на всех фронтах, оборона неонацистов трещит, а засевшие в Киеве убийцы в панике кричат на весь мир.

Об этом сообщил военный эксперт, полковник спецназа в отставке Анатолий Матвийчук.

"То, что сейчас происходит, говорит, что они в панике. Если посмотреть на фронт, то везде произошла активизация, мы везде сдвинули нацистов на глубину от трёх до пятнадцати километров", — в эфире радио "Комсомольская правда" сказал офицер.

Он отметил, что обстрелы Донецка уменьшились, поскольку российские войска отодвинули далеко боевиков ВСУ. Фронт вот-вот треснет и ВС РФ пойдут в наступление, подчёркивает Матвийчук.

По его словам, киевский режим паникует и пытается выбить у Запада хоть какую-то "помощь".

"Они сейчас мечутся и пытаются всем объяснить, что русские собрали кучу народа — и сейчас пойдут на Украину, давайте танки и ракеты", — подытожил обозреватель.