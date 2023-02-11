Пентагон заявил, что не возражает против ударов ВСУ по Крыму

Украина имеет право "защищать" каждый дюйм своей территории, "включая Крым", заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер. По её словам, Киев может наносить удары по полуострову, если будет такая необходимость, и США не вправе препятствовать.

Кроме того, Уолландер подчеркнула, что не видит проблемы, если Киев ударит по Крыму из западного оружия.

"США поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины над её международно признанными границами, включая Крым. У Украины есть право защищать каждый дюйм своей территории. При условии, что Украина видит оперативную ценность в нанесении ударов по российским силам на украинской территории, <…> у США нет возражений", — заявила представитель пентагона на брифинге.

Она пояснила, что перед Вашингтоном не стоит цель "ограничивать" Украину в проведении "спецопераций" по вопросу "возвращения своих территорий".