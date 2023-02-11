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В боях за Артёмовск ликвидирован чемпион Украины по десятиборью Владимир Андрощук

Силовые структуры

В ходе боевой операции по освобождению Артёмовска (Бахмута) от националистов уничтожен прославленный украинский легкоатлет.

В боях за Артёмовск ликвидирован чемпион Украины по десятиборью Владимир Андрощук

Спортсмен-десятиборцец Владимир Андрощук, завоевавший звание чемпиона Украины, вступил в ряды ВСУ и был убит под Артёмовском, в регулярной сводке сообщило военное ведомство Незалежной.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины заявил, что ВС РФ начали крупномасштабное наступление в ходе специальной военной операции. Парламентарий добавил, что российские войска в ходе атак будут использовать колоссальное количество техники и всё новейшее вооружение, включая "снаряды и ракеты с ядерным зарядом".

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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