В боях за Артёмовск ликвидирован чемпион Украины по десятиборью Владимир Андрощук

В ходе боевой операции по освобождению Артёмовска (Бахмута) от националистов уничтожен прославленный украинский легкоатлет.

Спортсмен-десятиборцец Владимир Андрощук, завоевавший звание чемпиона Украины, вступил в ряды ВСУ и был убит под Артёмовском, в регулярной сводке сообщило военное ведомство Незалежной.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины заявил, что ВС РФ начали крупномасштабное наступление в ходе специальной военной операции. Парламентарий добавил, что российские войска в ходе атак будут использовать колоссальное количество техники и всё новейшее вооружение, включая "снаряды и ракеты с ядерным зарядом".