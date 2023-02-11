В ходе боевой операции по освобождению Артёмовска (Бахмута) от националистов уничтожен прославленный украинский легкоатлет.
Спортсмен-десятиборцец Владимир Андрощук, завоевавший звание чемпиона Украины, вступил в ряды ВСУ и был убит под Артёмовском, в регулярной сводке сообщило военное ведомство Незалежной.
Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины заявил, что ВС РФ начали крупномасштабное наступление в ходе специальной военной операции. Парламентарий добавил, что российские войска в ходе атак будут использовать колоссальное количество техники и всё новейшее вооружение, включая "снаряды и ракеты с ядерным зарядом".
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Российский посол в Молдавии Олег Васнецов вызван в МИД республики на фоне возможного нарушения её воздушного пространства ракетой ВС РФ.