ВКС РФ сымитировали взлёты МиГ-31К с гиперзвуковыми "Кинжалами" в Белоруссии

Украинская пресса со ссылкой на данные оппозиционной белорусской структуры "Беларускі Гаюн" сообщает об имитации Россией взлётов МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" с аэродромов Белоруссии. За них якобы пытаются выдать другие самолёты, которые не способны нести на борту данное вооружение.

Журналисты считают, что своими действиями российские военные рассчитывают на то, что на них обратит внимание ПВО ВСУ. Взлёт "ложных" Миг-31К должен привести к реагированию систем противовоздушной обороны Украины.

Мониторинговая группа зафиксировала два вылета авиации России с аэродрома Мачулищи. Сначала их приняли за МиГ-31К и самолёты ДРЛО А-50 из-за схожести их звуков. Потом наблюдатели посчитали, что это были истребители других типов, которые прибыли на аэродром накануне из Барановичей.