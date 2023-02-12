Pro News: ВС РФ могут запустить 208-тонную ракету "Сармат-2" в ближайшие дни

Россия намерена запустить 208-тонную сверхзвуковую ракету "Сармат-2". Это может состояться в ближайшие дни — в период с 15 пол 25 февраля. Событие может совпасть с датой начала спецоперации России на Украине. Об этом пишет издание Pro News.

Длина ракеты составляет 35 метров. Она способна нести 16 ядерных боеголовок и наносить удары на расстоянии до 18 тысяч км.

Предполагается, что "Сармат" запустят с полигона Кура на Камчатке.

В Европе ракету называют "Сатана-2". Военные аналитики полагают, что ожидаемый запуск может быть просто проверкой того, насколько "неудержимо" данное оружие.