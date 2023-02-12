Ходаковский назвал ответственность ключевой чертой командиров в зоне СВО

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский назвал черту характера, которая не позволяет оставаться в стороне от происходящего в зоне спецоперации. Об этом он подробно рассказал в своём Telegram-канале.

По его мнению, только люди, готовые нести ответственность, могут стать командирами. Через это качество руководители подразделений оценивают всё вокруг, понимая, что конечным мерилом всего является жизнь или смерть подчинённых.

Ходаковский отметил, что военачальники, которые не знают чем живут рядовые солдаты, не стремятся сделать использование доверенного человеческого ресурса эффективным.

"Те же, кто и умён, и имеет кондиции выше, чем у большинства, но не рискует брать на себя ответственность за людей, могут приносить очень много пользы, но им никогда до конца не понять тех, кто перешагнул эту черту готовности, как бы они ни старались. Я знаю много таких, кто с нами, но за чертой, и к многим отношусь с большой любовью. Но всегда помню правду про то, что вижу их через стекло", — заявил комбат.

Ранее Ходаковский объяснил, почему войска ВС РФ не идут в оперативный простор Украины.