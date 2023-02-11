Ходаковский заявил, что войска ВС РФ не идут в оперативный простор Украины

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что ВС РФ штурмуют города и посёлки, но не стремятся занять пространство между ними. По его мнению, армия не понимает как действовать имеющимися силами и средствами.

Он отметил, что ВС РФ не обладают достаточность численностью, обученностью и оснащённостью войск для заполнения пространства до тех пор, пока противник не займёт пассивное положение.

Ходаковский считает, что в этих условиях оптимальнее действовать от обороны.

"Поэтому я говорил и продолжаю так считать, что сейчас оптимальнее действовать от обороны на удерживаемых рубежах, накапливая и подготавливая необходимый для полномасштабного наступления потенциал", — написал командир в своём Telrgram-канале.

Ранее генерал ФСБ Михайлов заявил, что ВСУ получают данные об операциях ВС РФ из разных источников.