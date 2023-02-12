США назвали две вещи, которые гарантируют России победу на Украине

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал два фактора, которые гарантируют России победу в СВО. По его мнению, это точность и массовость ракетных ударов.

По мнению Макгрегора, системы вооружений, которые это гарантируют, у России есть. И в этом её главная угроза, в том числе, и для США.

Монополия, которая у нас была в этой сфере в течение многих лет, ушла в небытие", — сказал офицер.

По мнению Макгрегора, для победы любой армии нужны огромные запасы боеприпасов. У России они есть.

Ранее сообщалось, что сербы вместе с Вооружёнными силами РФ готовятся захватить территорию Косово.