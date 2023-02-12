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США назвали две вещи, которые гарантируют России победу на Украине

Силовые структуры

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал два фактора, которые гарантируют России победу в СВО. По его мнению, это точность и массовость ракетных ударов.

США назвали две вещи, которые гарантируют России победу на Украине

По мнению Макгрегора, системы вооружений, которые это гарантируют, у России есть. И в этом её главная угроза, в том числе, и для США.

Монополия, которая у нас была в этой сфере в течение многих лет, ушла в небытие", — сказал офицер.

По мнению Макгрегора, для победы любой армии нужны огромные запасы боеприпасов. У России они есть.

Ранее сообщалось, что сербы вместе с Вооружёнными силами РФ готовятся захватить территорию Косово.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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