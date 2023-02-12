Пушилин: военнопленные из Полтавы рассказали про обман со стороны командования ВСУ

Военнопленные из Полтавы в ходе беседы с врио главы ДНР Денисом Пушилиным заявили, что командование ВСУ обманом отправило их на верную смерть.

Один из солдат рассказал, что изначально создавался отдельный батальон территориальной обороны якобы для защиты Полтавской области.

"Получилось так, что взяли всю тероборону и бросили, и нас там порубили на мясо. Откровенно говоря, у вас тут стоять за свою землю прав гораздо больше, чем у нас", — указали пленные.

Пушилин в своём Telegram-канале подчеркнул, что киевское руководство посылает украинцев "на убой".