В Днепропетровске кувалдой казнили предателя, перешедшего в ВСУ

Ночью 13 февраля в Сеть выложено видео со сбежавшим на сторону киевского режима украинским осуждённым убийцей Дмитрием Якущенко.

Уроженец и житель Крыма рассказывает на камеру, что на поле боя понял, что это не "его война" и перешёл на сторону националистов (так как не любит РФ). Об этом сообщает издание "Русская Весна" и пишет, что сбежавшему в окопы к ВСУ 45 лет. На допросе предатель рассказывает, что ранее был осуждён на 19 лет (за убийство и разбой).

В городе Днепропетровске он получил удар по голове, после чего очнулся в подвале, где ему сообщили, что "его будут судить". Финал ролика — три удара кувалды.

Как пишут военкоры РВ, подлинность видеоролика сомнений не вызывает.