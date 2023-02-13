Ночью 13 февраля в Сеть выложено видео со сбежавшим на сторону киевского режима украинским осуждённым убийцей Дмитрием Якущенко.
Уроженец и житель Крыма рассказывает на камеру, что на поле боя понял, что это не "его война" и перешёл на сторону националистов (так как не любит РФ). Об этом сообщает издание "Русская Весна" и пишет, что сбежавшему в окопы к ВСУ 45 лет. На допросе предатель рассказывает, что ранее был осуждён на 19 лет (за убийство и разбой).
В городе Днепропетровске он получил удар по голове, после чего очнулся в подвале, где ему сообщили, что "его будут судить". Финал ролика — три удара кувалды.
Как пишут военкоры РВ, подлинность видеоролика сомнений не вызывает.
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