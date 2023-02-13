Шурыгин назвал задачей номер один для ВС РФ уничтожение военной инфраструктуры ВСУ

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что российская армия может существенно сократить боевые возможности ВСУ при помощи ракетных ударов.

На данный момент Украина не способна производить технику, однако пытается её ремонтировать на предприятиях. Следовательно, подобные объекты необходимо выводить из строя, указал Шурыгин.

"Выводить из строя военную инфраструктуру — задача номер один. Мы пытаемся нащупать эти объекты и их уничтожать, чтобы им пришлось тащить технику на ремонт на Запад", — отметил он в беседе с "Известиями".

Уничтожение таких цехов может сказаться на количестве боеспособного вооружения на передовой, а также на возможностях ВСУ, подчеркнул эксперт.