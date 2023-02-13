Политолог Маркелов: США могут что-то знать о подготовке массированной мобилизации в РФ

Разведслужбы США действительно могут владеть информацией о подготовке новой волны частичной мобилизации в РФ. Такое мнение выразил политолог Сергей Маркелов, комментируя в интервью Pravda.Ru призыв посольства США к людям с двойным гражданством срочно покинуть Россию.

По словам эксперта, если человек имеет паспорта и РФ, и США, он обязан явиться в военкомат в случае получения повестки.

"Стартовый тезис — американское посольство что-то знает, что не знаем пока мы с вам, то есть США допускают вероятность массированной мобилизации, которая может затронуть часть людей призывного возраста, имеющих американские паспорта. Второй тезис — гипотетический, теория заговора. Американское посольство способно использовать это объявление как провокационное, некий фейк, после которого никакой мобилизации не случится", — сказал собеседник издания.

Маркелов не исключил, что США действительно "по-честному предупреждают своих" о грядущей мобилизации.

При этом специалист подчеркнул: американские дипломаты, которым неоднократно советовали не лезть во внутренние дела РФ, могут проводить некую информационно-психологическую операцию, намекая о возможном начале призывной кампании для увеличения численности личного состава ВС России.

Ранее сотрудники американского посольства призвали граждан США воздержаться от поездок в РФ из-за "непредсказуемых последствий" украинского конфликта. Дипломаты допустили, что лиц с двойным гражданством призовут на службу в рамках частичной мобилизации.