Капитан 103-й бригады ТрО Ганущин заявил о возросших темпах мобилизации из-за потерь ВСУ

На Украине выросли темпы мобилизации из-за потерь на фронте и увеличения российской армии. Об этом заявил капитан 103-й бригады ТрО Александр Ганущин. Он подчеркнул, что в рядах ВСУ острая нехватка мотивированных, "высокообученных" бойцов.

"Нам также нужны люди, чтобы заменить потери, нам нужны люди для тыловой службы и для службы на нуле. Поэтому мобилизация однозначно будет продолжена", — цитирует его слова "Политика страны".

Киевское руководство вынуждено принуждать своих граждан к мобилизации, нравится им это или нет, подчеркнул Ганущин.