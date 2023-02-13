Экс-глава Пентагона Эспер: поставлять комплексы Patriot на Украину слишком поздно

Американские власти очень долго решали, нужно ли поставлять зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Украине. Об этом заявил экс-руководитель Пентагона Марк Эспер.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали пранк с Эспером. Судя по видеозаписи, они позвонили ему и представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Во время беседы были затронуты темы, связанные с поставками военной техники Киеву.

"Хорошо, что Patriot будут переданы Украине в ближайшее время, однако уже слишком поздно", — подчеркнул Эспер.

Он также добавил, что западные страны серьёзно "промедлили" с передачей систем противовоздушной обороны (ПВО) киевскому режиму. Из-за этого Украина потеряла ключевую инфраструктуру и военные полигоны, заключил экс-глава Пентагона.