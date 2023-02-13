Баширов: помощника Кадырова отравили через письмо, так как не могли по-другому

Командира спецназа "Ахмат" генерала Апты Алаудинова отравили через письмо, так не могли устранить его другим способом. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов в своём Telegram-канале.

Ранее сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его помощника и заместителя командующего 2-м армейским корпусом попытались восьмого февраля убить в зоне спецоперации на Украине через конверт, пропитанный, отравляющим веществом. Генерал выжил и находится в больнице.

Также сегодня в Службе внешней разведки заявили, что США намерены забросить боевиков в Россию и другие страны СНГ для проведения терактов против дипломатов и силовиков.

По мнению Баширова, две новости связаны между собой, а история с отравлением Алаудинова — первый теракт этой волны.

Статус в иерархии Кадырова — это очень высокопоставленный человек, заметил аналитик в своём Telegram-канале.

"Почему через письмо? Иначе не могли подобраться", — объяснил он.