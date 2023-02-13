Песков: данные о вероятности проведения второй волны мобилизации отсутствуют

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил вероятность объявления частичной мобилизации в России.

По словам пресс-секретаря руководителя РФ Владимира Путина, такие данные отсутствуют.

"Нету", — заявил Песков во время брифинга.

Ранее американское посольство призвало граждан США как можно быстрее покинуть Россию. Причиной послужила возможность проведения мобилизации.

Вместе с этим дипломаты порекомендовали не принимать участие в акциях протеста и не фотографировать правоохранителей, которые работают на подобных мероприятиях.