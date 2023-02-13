Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кадыров заявил, что все задачи спецоперации ВС РФ на Украине будут выполнены до конца года
Эксперт Минздрава: российские врачи имеют право лечить больных без их согласия
Генерал ФСБ Михайлов: США тратят много сил на создание диверсионной структуры в РФ
Алаудинов находится в больнице после отравления, заявил Кадыров
Кадыров: западные истребители недолго пробудут на Украине
Белорусский телеведущий Григорий Азарёнок пригрозил Польше "Искандерами" ВС РФ
Власти Филиппин обвинили Китай в использовании боевого лазера в Южно-Китайском море
Александров: Пентагон запустил объекты над США, чтобы отвлечь внимание от "Северных потоков"
The Japan Times: Запад столкнулся с проблемами при попытке конфискации российских активов

Песков: данные о вероятности проведения второй волны мобилизации отсутствуют

Силовые структуры

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил вероятность объявления частичной мобилизации в России.

Песков: данные о вероятности проведения второй волны мобилизации отсутствуют

По словам пресс-секретаря руководителя РФ Владимира Путина, такие данные отсутствуют.

"Нету", — заявил Песков во время брифинга.

Ранее американское посольство призвало граждан США как можно быстрее покинуть Россию. Причиной послужила возможность проведения мобилизации.

Вместе с этим дипломаты порекомендовали не принимать участие в акциях протеста и не фотографировать правоохранителей, которые работают на подобных мероприятиях.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Кулеба предупредил о "великих событиях" 24 февраля, которые запомнит Россия

Россия запомнит, как мир отметит годовщину начала специальной военной операции, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины Кулеба: Россия запомнит, как мир отметит годовщину начала СВО
МК: войска ВС РФ применили на Украине новую тактику ракетных ударов с обманом ПВО
ВС РФ применили новую тактику ударов
Нефть резко подорожает на фоне сокращения сырья добычи Россией — эксперт аль-Джавабара
Снайпер ВС РФ ликвидировал двух наёмников одним выстрелом
Россия остаётся наиболее последовательным сторонником Сербии по проблеме Косово Михаил Плисюк Открытость и правдивость свойственны Водолеям, рожденным 13 февраля Соломон Соловьев Зеленский напугал молдавских политиков так, что весь кабмин ушёл в отставку Ольга Лебедева
ВСУ нанесли удар по командному пункту "Востока" из-за неудачи
В Евросоюзе наркоманы хотят быть похожими на Зеленского
Военнопленные рассказали про обман со стороны командования ВСУ
Военнопленные рассказали про обман со стороны командования ВСУ
Последние материалы
Кадыров: российские военные на Украине полностью оснащены и обучены
Певец Александр Маршал заявил, что актёр Смольянинов* сбежал от службы в ВСУ
Кадыров заявил, что войска ВС РФ воюют на Украине не в полную силу, но терпение может лопнуть
Россия остаётся наиболее последовательным сторонником Сербии по проблеме Косово
Кадыров назвал отвод войск ВС РФ с территорий Украины военно-тактическим ходом
Вена должна выдавать визы российским политикам под санкциями - глава МИД Австрии Шалленберг
Депутат Елена Ямпольская заявила, что Александр Филиппенко "разрушил своё будущее" после отъезда из России
Кадыров: ради безопасности России нужно освободить Харьков и Одессу
Гундаров объяснил, как морской дрон-камикадзе ВС РФ подорвал мост в Затоке под Одессой
CNN: финансовая помощь Запада вынуждает Владимира Зеленского бороться с коррупцией на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников