Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил вероятность объявления частичной мобилизации в России.
По словам пресс-секретаря руководителя РФ Владимира Путина, такие данные отсутствуют.
"Нету", — заявил Песков во время брифинга.
Ранее американское посольство призвало граждан США как можно быстрее покинуть Россию. Причиной послужила возможность проведения мобилизации.
Вместе с этим дипломаты порекомендовали не принимать участие в акциях протеста и не фотографировать правоохранителей, которые работают на подобных мероприятиях.
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