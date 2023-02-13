Столтенберг заявил, что победа Путина станет сигналом для авторитарных государств

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Владимир Путин не готовится к миру, а начинает новые наступательные действия.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса высказался о необходимости ускорить поставки оружия ВСУ.

"Скорость спасёт жизни. Если Путин выиграет на Украине, это станет сигналом для авторитарных государств в мире", — высказал своё мнение генсек НАТО.

Он отметил, что НАТО не откажется от поддержки Украины.

Столтенберг уверен, что повторное наступление России на Украине "уже началось". Он сделал такие выводы, так как, по его словам, Россия направляет дополнительные силы на восток Украины.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса не успевают восполнять расходы боеприпасов на Украине.

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