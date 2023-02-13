Генерал Стаськов заявил об условиях для взятия ВС РФ Киева или Одессы

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что России в ходе СВО нужно взять Одессу, Харьков, Киев. Первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов прокомментировал его слова.

Он назвал данную задачу трудной. Для её выполнения следует создать группировку, в три раза превосходящую силы противника. По словам генерал-лейтенанта, пока ВС РФ и ВСУ воюют один к одному.

Вторым условием решения задачи является наличие нового вооружения, в состав которого должны войти бронетанковое оружие, средства противовоздушной обороны и авиация. Многое будет зависеть от степени оснащённости ВСУ танками.

"Если будет перелом, в борьбу могут втянуться европейские страны, — мы видим, как вооружается и готовится армия Польши", — сказал Стаськов в беседе с НСН, отметив, что ситуация уже будет близка к мировой войне с применением ядерного оружия.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.