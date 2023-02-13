США следует продолжать помогать Украине, потому что украинцы выполняют грязную работу. Об этом заявил бывший министр обороны Америки Марк Эспер в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые связались с экс-главой Пентагона от имени Петра Порошенко.
"Смелый украинский народ делает грязную работу такого рода, которой мы никогда не хотели заниматься здесь в США. Вот почему нам следует продолжать поддерживать вас тем, чем мы можем, будь то боеприпасы, оружие, разведданные. Но крайне важно поддерживать эту борьбу до конца", — приводит слова Эспера "ПолитНавигатор".
Он предлагает уничтожить места базирования "иранских беспилотников в Крыму" путём поставок Киеву баллистических ракет ATACMS. Также он возмущён поздними поставками для ВСУ ЗРК Patriot.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.