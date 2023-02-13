Экс-глава Пентагона Эспер: США поддерживают Украину, потому что она выполняет за них "грязную работу"

США следует продолжать помогать Украине, потому что украинцы выполняют грязную работу. Об этом заявил бывший министр обороны Америки Марк Эспер в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые связались с экс-главой Пентагона от имени Петра Порошенко.

"Смелый украинский народ делает грязную работу такого рода, которой мы никогда не хотели заниматься здесь в США. Вот почему нам следует продолжать поддерживать вас тем, чем мы можем, будь то боеприпасы, оружие, разведданные. Но крайне важно поддерживать эту борьбу до конца", — приводит слова Эспера "ПолитНавигатор".

Он предлагает уничтожить места базирования "иранских беспилотников в Крыму" путём поставок Киеву баллистических ракет ATACMS. Также он возмущён поздними поставками для ВСУ ЗРК Patriot.

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