Украина получит от Варшавы 60 модернизированных советских и польских танков, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Кроме анонсированных машин Leopard, добавят модернизированные Т-72 и PT-91 Twardy.
"Польша уже поставила 250 постсоветских танков. Также мы планируем поставить очередные дополнительные модернизированные 60 танков и ещё 14 Leopard", — заявил Моравецкий на брифинге.
Когда конкретно Киев получит боевые машины, премьер Польши не уточнил. Как и то, в чём заключается модернизация танков.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.