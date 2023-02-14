Моравецкий: Варшава передаст Киеву 60 модернизированных советских и польских танков

Украина получит от Варшавы 60 модернизированных советских и польских танков, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Кроме анонсированных машин Leopard, добавят модернизированные Т-72 и PT-91 Twardy.

"Польша уже поставила 250 постсоветских танков. Также мы планируем поставить очередные дополнительные модернизированные 60 танков и ещё 14 Leopard", — заявил Моравецкий на брифинге.

Когда конкретно Киев получит боевые машины, премьер Польши не уточнил. Как и то, в чём заключается модернизация танков.

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