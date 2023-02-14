Столтенберг: в НАТО обсуждают поставки истребителей на Украину

Руководитель военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг сказал, что передачу истребителей ВСУ нельзя назвать срочным вопросом. При этом, по словам политика, чиновники обсуждают такие поставки.

"В срочном порядке нужно поставить бронированные автомобили, БМП… Убедиться в наличии боеприпасов", — отметил глава альянса перед проведением заседания министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.

Вместе с этим Столтенберг подчеркнул, что в блоке знают о тренировках украинских пилотов на территории Британии.

Ранее журналисты Financial Times заявили, что Вашингтон отправит Киеву самолёты F-16. Однако это произойдёт не в ближайшее время, подчеркнули в СМИ.

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