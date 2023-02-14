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Столтенберг: в НАТО обсуждают поставки истребителей на Украину

Силовые структуры

Руководитель военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг сказал, что передачу истребителей ВСУ нельзя назвать срочным вопросом. При этом, по словам политика, чиновники обсуждают такие поставки.

Столтенберг: в НАТО обсуждают поставки истребителей на Украину

"В срочном порядке нужно поставить бронированные автомобили, БМП… Убедиться в наличии боеприпасов", — отметил глава альянса перед проведением заседания министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.

Вместе с этим Столтенберг подчеркнул, что в блоке знают о тренировках украинских пилотов на территории Британии.

Ранее журналисты Financial Times заявили, что Вашингтон отправит Киеву самолёты F-16. Однако это произойдёт не в ближайшее время, подчеркнули в СМИ.

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Названо безумное оружие, которое могут поставить Украине
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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