MPSH: F-16 готовят к боям с российскими Су-30 и Су-35

Польша по приказу США всё-таки намерена отправить Украине самолёты F-16 для воздушных боёв с ВКС РФ, хотя подобное решение будет достаточно сложным. Европа не особо рвётся быть в первых рядах поставщиков такого вооружения Киеву — напоминает "МПШ".

Понятно, что окончательное решение будет принимать Вашингтон, но в Польше сразу вспомнили, что Германия тоже не жаждала быть первой в вопросе передачи ВСУ "Леопардов" сразу после "Рамштайна-9". Но все условия Шольца о первоначальной поставке американских "Абрамсов" в США обнулили буквально в считанные дни.

Военные эксперты РФ считаю, что без СВО Минобороны и дальше бы комплектовало Вооружённые силы по старинке — без учёта критической важности беспилотников и высокоточных боеприпасов для артиллерии и РСЗО, опыта работы ВКС в зонах ПВО, особенностей современных танковых атак, и т. д.

Что касается F-16, то тут вопрос обслуживания выходит на первый план. Западу совершенно не хочется дать россиянам изучить "вживую" такой тип машин. А это неизбежно при передаче самолётов украинцам — рано или поздно, самолёт с новым "обвесом" если не угонят, то собьют и изучат.

К тому же, F-16 — не тот самолёт, который осваивается за неделю. Теоретически через год ударной подготовки кто-то и сможет на нём подняться в небо. Но, судя по словам американских пилотов F-16, для участия в боевых действиях нужно не менее 2-3 лет тренировок.

С учётом того, что Вашингтон ещё больше боится попадания машин в руки русских, США могут посадить за штурвалы своих пилотов, и это уже означает не только вступление Америки в прямой бой с ВКС РФ, но и "жёсткую зарубу".

Как уже подробно писала Pravda. Ru, в случае столкновений Су-30 и Су-35 ВКС РФ и американских наёмников-пилотов в небе над Украиной, "бои будут жесточайшими" и "небо будет гореть".

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