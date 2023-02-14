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Кириенко: российская армия решит на поле боя все поставленные Путиным задачи

Силовые структуры

Вооружённые силы РФ в ходе специальной военной операции (СВО) решат все задачи, которые были поставлены главой государства Владимиром Путиным, следует из заявления первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко.

Кириенко: российская армия решит на поле боя все поставленные Путиным задачи

Во время марафона "Муниципальный диалог" Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления он отметил, что РФ сталкивается с беспрецедентным экономическим давлением. По словам политика, России нужно не только "выстоять и переждать" сложный период, но и использовать его для масштабного развития.

"Конечно, мы решим все задачи на поле боя, все поставленные президентом задачи будут реализованы", — подчеркнул он.

Ранее Кириенко сообщил, что западные страны развязали гибридную войну против РФ. Как пояснил первый замглавы администрации президента, Запад ограничивает доступ к российским информационным ресурсам, подвергая их кибератакам.

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Как Кремль планирует победить?
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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