Кириенко: российская армия решит на поле боя все поставленные Путиным задачи

Вооружённые силы РФ в ходе специальной военной операции (СВО) решат все задачи, которые были поставлены главой государства Владимиром Путиным, следует из заявления первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко.

Во время марафона "Муниципальный диалог" Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления он отметил, что РФ сталкивается с беспрецедентным экономическим давлением. По словам политика, России нужно не только "выстоять и переждать" сложный период, но и использовать его для масштабного развития.

"Конечно, мы решим все задачи на поле боя, все поставленные президентом задачи будут реализованы", — подчеркнул он.

Ранее Кириенко сообщил, что западные страны развязали гибридную войну против РФ. Как пояснил первый замглавы администрации президента, Запад ограничивает доступ к российским информационным ресурсам, подвергая их кибератакам.

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