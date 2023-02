Генерал Гурулёв: наступление армии России проявится там, где никто не ждёт

О имеющихся сегодня планах по наступлению российских войск знают только несколько человек в руководстве страны и вооружённых сил. Где, что, как будет происходить все увидят немного позже. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв в эфире ток-шоу на телеканале "Россия 1".

Он объяснил, что основная задача командования армии России — это умение ввести противника в заблуждение и ударить оттуда, где никак не ожидает противник.

По мнению генерала, НАТО ведёт мощнейшую информационную операцию относительно планов стран блока по дезориентации России. Шум о намерении ударить по Крыму призван отвлечь внимание от направления главного удара, считает эксперт.

"Они нам рассказывают, что не будут бить по территории России, но они сегодня к этому идут. Если натовцы говорят, что не поставят самолёты или ракеты, то это тоже неправда, это всё будет. Всеми способами они пытаются нас раскачать по всей линии фронта. Мы должны их атаки упредить. Наше наступление проявится там, где никто не ждал, так и должно происходить", — заключил Гурулёв.

