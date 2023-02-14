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Депутат ГД РФ Гурулёв назвал итогом конфликта на Украине возврат НАТО на границы 1997-го года

Силовые структуры

Запад раскачивает внутриполитическую ситуацию в Вооружённых силах, рассказывая, что Россия не добьётся успехов, так как часто меняет генералов. Депутат Государственной думы РФ, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв констатирует факт, что ситуация в войсках поменялась глобально с начала спецоперации.

Депутат ГД РФ Гурулёв назвал итогом конфликта на Украине возврат НАТО на границы 1997-го года

Россия должна быть готова к гибридному применению войск НАТО на территории Украины и защите своей территории, на которую нацелен Североатлантический альянс. Также необходимо нанести ущерб системе глобального позиционирования и управления войскам НАТО в Восточной Европе, отметил Гурулёв.

"Сейчас западные товарищи вопят, что украинцы должны добиться наиболее благоприятных условий для переговоров. Нас кто-то спрашивал по этому вопросу? Какие переговоры? Кто об этом говорил? Президент всегда говорит, что цели и задачи специальной военной операции будет выполнены. НАТО должно вернуться на границы 1997-го года, иного выбора нет", — заключил депутат в эире телеканала "Россия 1".

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Эксперт предсказал итог СВО
Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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