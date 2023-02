Депутат ГД РФ Гурулёв назвал итогом конфликта на Украине возврат НАТО на границы 1997-го года

Запад раскачивает внутриполитическую ситуацию в Вооружённых силах, рассказывая, что Россия не добьётся успехов, так как часто меняет генералов. Депутат Государственной думы РФ, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв констатирует факт, что ситуация в войсках поменялась глобально с начала спецоперации.

Россия должна быть готова к гибридному применению войск НАТО на территории Украины и защите своей территории, на которую нацелен Североатлантический альянс. Также необходимо нанести ущерб системе глобального позиционирования и управления войскам НАТО в Восточной Европе, отметил Гурулёв.

"Сейчас западные товарищи вопят, что украинцы должны добиться наиболее благоприятных условий для переговоров. Нас кто-то спрашивал по этому вопросу? Какие переговоры? Кто об этом говорил? Президент всегда говорит, что цели и задачи специальной военной операции будет выполнены. НАТО должно вернуться на границы 1997-го года, иного выбора нет", — заключил депутат в эире телеканала "Россия 1".

