В США давят на Украину, чтобы украинская армия вела боевые действия более активно, так как Киев способен изменить ход спецоперации. Запад накачивает Незалежную не только вооружениями. Воинские части, которые расположены в Харьковской области и в самом городе, пополняются приезжими из Западной Европы и Польши, сообщает Телеканал "360".

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук констатирует, что военная помощь НАТО создаст некоторые трудности для ВС России, так как придётся уничтожать поставленную технику, а на это требуются средства. Но ход СВО они не поменяют.

"Интерес Запада — просто тупое отмывание денег, в частности, военно-промышленного комплекса США. Израсходовав европейские запасы оружия, в том числе то, что осталось от Советского Союза, они заставляют союзников по НАТО закупать американское", — сказал Матвийчук в беседе с изданием.

Он объяснил поток иностранных наёмников в ВСУ. Вооружение, которое передают Украине, требует специального обслуживания и правильного применения. Эксперт отметил, что в рядах украинской армии присутствуют инструкторы из Америки, Германии, Польши и Франции.

"Число наёмников на поле боя сокращается: мы их физически уничтожаем. На сегодня потери иностранных солдат составляют приблизительно от семи с половиной до восьми тысяч человек, из них около трёх тысяч — поляки. Поэтому многие разрывают контракт и уезжают", — сообщил собеседник.

