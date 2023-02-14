Europe 1: военные ВСУ уже пожаловались на ещё не переданные ВСУ западные танки

Военные ВСУ высказывают опасения по поводу поставок натовских танков. Они считают, что технику сложно доставить в зону спецоперации. Кроме того, из-за нехватки знаний по использованию танков могут быть серьёзные потери в личном составе.

"Приём техники должен будет осуществляться ночью и включать многочисленные остановки в хорошо выбранных местах, таких как сараи или леса, с западной Украины. Цель: не попадаться на глаза российским спутникам и беспилотникам", — приводит слова военнослужащего ВСУ радиостанция Europe 1.

Также ВСУ волнует вопрос эффективности танков, так как, например, Leopard 1 уступает по скорости российскому Т-64, а тип снаряда, использующегося в "Леопардах", не подходит для тех боевых действий, которые сейчас ведутся в зоне спецоперации.

Однако украинские военные признают, что новая техника будет лучше имеющейся у них на данный момент, и применять более совершенное вооружение, безусловно, удобнее.

"Военный также опасается последствий, которые повлечёт за собой слишком поспешная подготовка экипажей. Примерно за месяц его подразделение потеряло 20 из 30 танков, укомплектованных людьми, обученными, иногда ускоренным образом, для удовлетворения потребностей ведения боёв", — приводит слова бойца радиостанция.

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