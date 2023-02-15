Responsible Statecraft: Запад должен понять Россию для начала переговоров по Украине

Западные лидеры должны понять позицию России для возобновления мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет Responsible Statescraft.

По мнению обозревателя Александра Хилла, внешняя политика Запада устроена таким образом, что США и их партнёры не в силах смотреть на разные проблемы с альтернативной точки зрения.

Он призвал Белый дом выстраивать отношения с Москвой, опираясь на реальную обстановку в мире. Автор считает, что это увеличит шансы на конструктивные переговоры по украинскому вопросу. Как пояснил журналист, рано или поздно диалог между Россией и Украиной будет организован.

"Для конструктивной коммуникации обе стороны должны уступить или попытаться понять точку зрения друг друга", — подчеркнул Хилл.

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