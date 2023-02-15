Мирошник: Киев перекрыл канал Северский Донец — Донбасс и создал жёсткий дефицит воды

Киевский режим целенаправленно перекрыл канал Северский Донец — Донбасс и оставил мирных жителей без воды, чтобы обвинить Россию, заявил бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

По его словам, российская сторона никогда не придерживалась принципов вредительства простым гражданам.

"Украинская сторона, которая прямо сейчас, целенаправленно перекрыв канал Северский Донец — Донбасс, создала жесточайший водный дефицит, — пояснил экс-посол в беседе с ТАСС. — Мы исповедуем совершенно иные принципы по отношению к украинскому народу, а такие Шмыгали сначала должны ответить за свои преступления перед жителями Донбасса, и только потом открывать рот в нашу сторону".

Так, из-за действий киевского режима без воды остались:

Донецк,

Мариуполь,

Макеевка,

Горловка.

Так Мирошник прокомментировал недавнее заявление премьера Незалежной Дениса Шмыгаля о том, что якобы российская сторона "открыла шлюзы" Каховской ГЭС и лишила мирных украинцев воды.

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