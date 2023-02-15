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РИА Новости: сбежавших на Украину предателей России ожидает участь "власовцев"

Силовые структуры

Под Артёмовском против России воюют несколько сотен граждан РФ, вступивших в так называемый "русский легион". Об этом даже вышел большой репортаж в американской газете The New York Times.

РИА Новости: сбежавших на Украину предателей России ожидает участь "власовцев"

Публицист РИА Новости Дмитрий Косырев в своей авторской колонке попытался ответить на вопрос, как реагировать на это России.

Журналист попытался представить себя в роли адвоката и найти хоть какие-то оправдывающие этих людей обстоятельства, чтобы "смягчить приговор". Он разобрал истории предателей, которые описывает NYT, и не увидел никаких поводов для жалости.

Обозреватель отметил, что слухи о "русском легионе" ходили и раньше. Часть бойцов его — из тех, кто сбежал на Украину "за демократией" давно, а часть — пробралась туда уже в прошлом году.

"И тут есть вопрос: как к этому относиться? Простая и понятная реакция: а как поступали с власовцами? Вот так и сейчас надо", — заключил обозреватель.

Напомним, в мае 1945 года практически всё командование "Русской освободительной армии" под командованием генерала Власова, перешедшего на сторону гитлеровской Германии, было арестовано в советской зоне оккупации или передано американцами. Они были направлены в Москву, где подвергнуты допросам, преданы суду и казнены.

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Барабанов: "Прозападная элита РФ готова слить СВО ради баблища"
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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